Crescita importante del Mercato dei Veicoli Industriali a gennaio: Unrae segna un +16,7%

Secondo Unrae, Nel dettaglio, si osserva un sia per i veicoli pesanti di massa uguale o superiore a 16 tonnellate, che trainano l'intero mercato con oltre 300 unità in più rispetto allo scorso anno (+13,7%), sia per i veicoli medio-leggeri nella fascia di peso compresa tra le 6,01 e le 15,99 tonnellate (+53,3%). L'unico segmento in controtendenza risulta essere quello dei mezzi leggeri fino a 6 tonnellate, che registra una leggera flessione del 3,7%. "I consistenti volumi di immatricolato espressi nel mese di gennaio compensano in buona parte la pesante flessione registrata a dicembre del 2023. Accogliamo con soddisfazione questo slancio, ma è importante non farsi ingannare da false partenze", ha commentato il presidente della sezione Veicoli Industriali di Unrae. "Le, – continua Starace – in ragione del persistere di un calo della domanda influenzato sia da fattori di carattere macroeconomico che da incertezze legate alla difficolta` da parte delle aziende di autotrasporto nell'operare scelte sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale. In questo contesto, gli investimenti di medio-lungo termine devono necessariamente essere accompagnati da interventi strutturali, quali incentivi all'acquisto e alla realizzazione delle necessarie infrastrutture". "Considerata l'arena competitiva in cui operano quotidianamente gli autotrasportatori, che si estende ben oltre i confini nazionali, come ribadito a piu` riprese dall'UNRAE,. Pertanto, auspichiamo un dialogo attivo con tutti gli stakeholders al fine di prevedere misure concrete e urgenti per accelerare lo svecchiamento del parco circolante e rafforzare la sicurezza stradale", conclude il Presidente Starace.