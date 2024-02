IVECO, utile netto adjusted 2023 in aumento a 352 milioni e ricavi +12,9%

IVECO

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con undi euro (127 milioni di euro di aumento rispetto al 2022), mentre(in aumento di 0,45 euro rispetto al 2022).consolidati si sono portati a 16.213 milioni di euro,Ricavi netti delle Attività Industriali pari a 15.877 milioni di euro, in crescita del 12,1%, principalmente per effetto di migliori prezzi e maggiori volumi e mix.è salito adi euro (in aumento di 413 milioni di euro rispetto al 2022), con un margine del 5,8% (in crescita di 210 p.b. rispetto al 2022). L'EBIT adjusted delle Attività Industriali pari a 818 milioni di euro raddoppia rispetto ai 424 milioni di euro del 2022 con margine del 5,2% (in crescita di 220 p.b. rispetto al 2022)."Nel nostro 'Anno 2' come gruppo quotato indipendente, quello della Trasformazione, il nostro fatturato ha superato i 16 miliardi di euro, supportato da solidi prezzi e da volumi e mix positivi", ha sottolineato il, aggiungendo "i clienti percepiscono e apprezzano i nostri progressi, richiedendo i nostri veicoli commerciali, autobus e motori, mentre stiamo introducendo gradualmente ilnostro nuovo Model Year 2024 in tutta la gamma dei veicoli commerciali e riducendo il nostro portafoglio ordini in un contesto di mercato in via di normalizzazione".Lasi attesta a(1.727 milioni di euro al 31 dicembre 2022), impattata negativamente dalla svalutazione delnel mese di dicembre 2023 superiore alle attese;la liquidità netta delle Attività Industriali è stata pari adi euro. Free cash flow delle Attività Industriali positivo per 412 milioni di euro (positivo per 690 milioni di euro nel 2022) principalmente grazie alla forte performance del business, parzialmente compensata dalla svalutazione valutaria sopra citata. Investimenti delle Attività Industriali in crescita del 25% rispetto al 2022., in aumento di 384 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022, inclusi 2.000 milioni di euro di linee di credito disponibili.Quanto all'outlook, Marx ha affermato "ci aspettiamo che l’insieme diversificato delle nostre attività controbilanci lo, fornendo risultati in termini dia un livello. Il manager ha poi, assicurando che in quell'occasione sarà firnita "maggiore granularità sulla strategia di ciascuna delle nostre Business Unit - attualmente raggruppate in Commercial and Specialty Vehicles - e sui nostri obiettivi finanziari per i prossimi anni".Il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli azionisti ilper azione ordinaria, per un totale di circa 59 milioni di euro. Il dividendo proposto rimane soggetto alla formale approvazione del Consiglio e all’approvazione da parte dell’annuale Assemblea degli Azionisti che si terrà il 17 aprile 2024 e si prevede che la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 23 aprile 2024, con stacco cedola (ex-dividend date) il 22 aprile 2024 e pagamento il 24 aprile 2024.