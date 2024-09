Valtecne, ricavi primo semestre a 17,1 milioni

Valtecne

(Teleborsa) -, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso il primo semestre 2024 con, pari a 17,1 milioni, evidenziano una leggera crescita dello 0,4% rispetto all'analogoperiodo del 2023 (€ 17 milioni).L' EBITDA è pari a € 3,8 milioni, registrando una diminuzione del 5,7% rispetto ai € 4,0 milioni al 30 giugno 2023, ma l'EBITDA Margin, espresso in percentuale rispetto al Valore della Produzione, è migliorato di oltre 40 punti base, passando dal 23,2% del primo semestre 2023 al 23,7% del primo semestre 2024.L’ EBITDA Adjusted si attesta a € 4,4 milioni (€ 4,6 milioni al 30 giugno 2023). Gli aggiustamenti contabili, spiega la società nella nota dei conti, riguardano la differente contabilizzazione dei costi relativi ai cespiti acquisiti in leasing finanziario. L’EBITDA Adjusted Margin, calcolato sul Valore della Produzione, sale dal 27,1% del primo semestre 2023 al 27,7% del primo semestre 2024.L’è pari a € 2,9 milioni (€ 3,3 milioni nel primo semestre 2023), in diminuzione a causa dell'aumento degli ammortamenti del 19,1%, dovuto principalmente agli investimenti produttivi realizzati dalla Società negli ultimi 12 mesi.L’è pari a € 2,2 milioni rispetto ai € 2,4 milioni al 30 giugno 2023.L’è pari a € -4,4 milioni (cash positive) rispetto a € -2,4 milioni (cash positive) al 31 dicembre 2023. Si registra pertanto un rilevante miglioramento, pari a circa € 2 milioni in valore assoluto, da attribuire sia alla generazione di cassa operativa sia ad alcune dinamiche favorevoli in materia di capitale circolante commerciale. L’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted è pari a € - 1,6 milioni (cash positive) rispetto a € 1,1 milioni al 31 dicembre 2023."L’ottimo risultato finanziario del periodo intermedio chiuso al 30/06/2024, che evidenzia una posizione di cassa netta per oltre 4,3 milioni di Euro, incoraggia a moltiplicare gli sforzi in questa direzione, garantendo buoni margini di manovra per un’operazionestraordinaria nel campo del contract manufacturing medicale". In parallelo, si legge nella nota, ", così come annunciato in fase di IPO. L'ottima situazione finanziaria ci fornisce ampi margini di manovra per un'acquisizione strategica nel contract manufacturing medicale, dove siamo in avanzata fase di analisi del mercato e di potenziali società target".