PepsiCo: ricavi in calo, titolo sotto pressione

(Teleborsa) - Sotto pressione il titoloche tratta con una perdita del 2,91%.Il gruppo ha registrato un calo deidello 0,5% a 27,85 miliardi, contro i 28,4 miliardi del consensus, a causa soprattutto di una domanda in calo in Nordamerica. L'utile per azione, invece, ha superato le stime: l'EPS è stato pari a 1,78 dollari contro gli 1,72 dollari attesi.Nel quarto trimestre l'utile è stato pari a 1,3 miliardi di dollari, 94 centesimi per azione, in crescita rispetto ai 518 milioni di dollari, (37 centesimi per azione) dell’anno precedente.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 171,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 166,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 175,6.