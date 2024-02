Ecosuntek, nuovo impianto fotovoltaico a Viterbo

Ecosuntek

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, fa sapere che la collegata Eco Ilco, società partecipata al 50% da Eco Trade, controllata a sua volta al 63,4% da Ecosuntek, ha ricevuto l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, della potenza massima di 3 MWp.Il progetto, spiega una nota, sarà realizzato a fronte di un investimento previsto tra i 2,5 e i 3 milioni di Euro, presso il Comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo, con pannelli fotovoltaici installati a terra su sistemi ad inseguimento solare.L’avvio dei lavori per la costruzione è previsto nel primo semestre 2024 e l’impianto entrerà in funzione presumibilmente entro la fine del 2024.