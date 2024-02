Inflazione, Cipollone (BCE): non serve ulteriore politica di rallentamento

(Teleborsa) - Il membro del board della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che "con una domanda ancora debole e aspettative di inflazione ancorate, non è necessario che lageneri ulteriore rallentamento per tenere sotto controllo l'inflazione". "L'attenuazione degli shock dell'offerta crea un margine di ripresa della domanda senza alimentare l'", ha aggiunto intervenendo a un evento al Parlamento europeo su "L'euro a 25: quale futuro per l'Unione economica e monetaria?"."Se vogliamo rafforzare la nostra Unione tramite concorrenza, cooperazione e solidarietà" le iniziative che sono state portate avanti con il pianonon possono restare un caso unico e isolato, ha poi affermato il membro del Comitato esecutivo della BCE nel suo intervento. "Mentre le sfide esterne diventano più impegnative e frequenti, specialmente quelle geopolitiche, rilanciare la resilienza dell'a queste sfide, e agli shock economici correlati diventa più cruciale. Per dirla in parole semplici – ha proseguito Cipollone, citando Delors – i costi della non-Europa stanno salendo"."Per questo è vitale che rafforziamo ulteriormente" gli elementi centrali dele "iniziative come Ngeu – ha concluso – hanno mostrato i benefici potenziali di agire a".