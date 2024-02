Meloni riceve a Palazzo Chigi il presidente argentino Milei: dialogo su nuovi partenariati

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente argentino Javier Milei. L'udienza è durata un'ora e ha seguito l'appuntamento di Milei al Quirinale dove ha incontrato il presidente della Repubblica,, e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,. Quest'ultimo incontro è durato circa mezz'ora e, tra le altre cose, è stato sollecitato il rapporto Ue-Mercosur (il mercato comune dell'America meridionale).L'incontro fra la premier e l'inquilino della Casa Rosada è durato circa un'ora ed è servito ai due leader per “ratificare la loro”, per “condividere la loro visione ideologica sull'economia e la situazione globale”. “Siamo d'accordo su molte cose”, ha dichiarato Milei prima di essere ricevuto da Meloni, definendola “una personalità affascinante”. La presidente del Consiglio italiana era stata la prima leader europea a congratularsi con lui dopo la vittoria nel voto di novembre.Nel corso dell'incontro, come era stato anticipato in una nota del governo argentino, si è parlato di come “approfondire i” tra i due Paesi, uniti da rapporti molti forti, propiziati da milioni di argentini di origine italiana, e di “sviluppare un'agenda di lavoro congiunta”. "Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti", ha scritto Meloni sui suoi canali social dopo l'incontro.In mattinata il presidente argentino è stato ricevuto in udienza in Vaticano dal Papa. Il colloquio privato tra i due nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico è durato un'ora. Al termine dell'udienza, dopo la presentazione della delegazione argentina, c'è stato l'abituale scambio dei doni. Il Pontefice ha offerto a Milei uninispirato al Baldacchino di San Pietro. Quindi i volumi deie ildi quest'anno. Fra i regali portati al Papa dal presidente argentino i famosi "(tipici dolcetti argentini farciti con "dulce de leche") e biscotti al limone.