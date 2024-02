Banche, nuova strategia SRB: piani risoluzione siano attuabili "con breve preavviso"

(Teleborsa) - Il(SRB), agenzia UE indipendente che agisce come autorità centrale di risoluzione all'interno dell'unione bancaria, ha presentato la(SRM) fino al 2028.La strategia segna unper l'SRM, poiché avvia una nuova fase di lavoro che tiene conto dell'evoluzione del panorama dei rischi. Viene spostata l'attenzione principale dell'SRB dalla pianificazione della risoluzione alla preparazione alle crisi, ponendo la possibilità di risoluzione e l'operatività dei piani di risoluzione al centro del lavoro dell'SRM. L'SRB e le altre autorità dell'SRM si impegneranno a testare regolarmente i piani di risoluzione esistenti per garantire che funzionino nella pratica.Il lavoro sui test rafforzerà le capacità dell'SRM nel suo complesso di, migliorando al tempo stesso i piani ove necessario attraverso un processo iterativo di miglioramento. Il personale dell'SRB dedicherà inoltre più tempo a visitare le banche nell'ambito di ispezioni in loco e approfondimenti, per garantire che ciascuna banca sia organizzata in modo tale da facilitarne la possibilità di risoluzione."Ciò garantirà che ciascun piano e la strategia di risoluzione preferita per ciascuna banca possano essere, rendendoci ancora più resilienti e pronti alla crisi", si legge in una nota.L'SRM ha il, preservando la stabilità finanziaria e tutelando i contribuenti, contribuendo così all'integrazione dell'Unione bancaria, alla prosperità dell'UE e al benessere economico e sociale dei cittadini dell'UE. L'SRM è composto dall'SRB e dalle Autorità nazionali di risoluzione (NRA), insieme alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europeaLa nuova strategia è stata, con un totale di sette diverse consultazioni, sia a livello interno che con le NRA e l'industria. La strategia copre tre aree chiave: Core Business, Governance e Risorse Umane. Ha nove obiettivi strategici con 20 azioni da attuare da qui alla fine del 2028."Sono soddisfatto della collaborazione con tutte le 21 autorità nazionali di risoluzione all'interno dell'Unione bancaria, nonché con la Banca centrale europea, la Commissione europea e l'industria - ha affermato ildell'SRB,- I loro contributi e feedback ci aiuteranno a promuovere l'efficienza, la semplificazione e a diventare ancora più trasparenti. L'SRB affronterà inoltre le preoccupazioni relative alla diversità e all'equilibrio di genere, oltre a trovare nuovi modi di fare le cose con l'aiuto di un laboratorio di innovazione dedicato".