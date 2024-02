BasicNet, fatturato sale a 396,8 milioni di euro nel 2023

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 396,8 milioni di euro (386,1 milioni nel 2022 +2,7%), che include: vendite dirette: 332,8 milioni di euro (+6,4%); royalties dai licenziatari commerciali e produttivi: 62,3 milioni di euro (-13,9%).Lerecanti i marchi del gruppo, sviluppate nel mondo dal network, sono pari a 1,14 miliardi di euro, che si confrontano con i 1,27 miliardi dello scorso esercizio (-10,4%), così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette 820 milioni di euro (-9,1%); vendite dei licenziatari produttivi 321 milioni di euro (-13,5%).L'è pari a 58,1 milioni di euro (-4,6%), con una crescita degli investimenti per sponsorizzazioni e comunicazione e sulle risorse umane, a conferma del continuo impegno nel consolidamento e sviluppo dei marchi.Laè pari a -139,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -141,7 milioni del 31 dicembre 2022; la posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -92,6 milioni di euro, rispetto ai -93,9 milioni di euro del 31 dicembre 2022. Nel corso del 2023 sono stati pagati dividendi per circa 9 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 2,5 milioni di euro."Dopo i risultati record dello scorso esercizio, ottenuti anche grazie all'aumentato perimetro della distribuzione diretta, il gruppo è ulteriormente cresciuto in termini di fatturato, consolidando il successo commerciale dei propri marchi - afferma l'- Sono statie sono statein area commerciale e retail, con la finalità di sostenere lo sviluppo nelle prossime stagioni. I risultati del 2023 sono di soddisfazione specie perché ottenuti in un contesto economico e sociopolitico molto complesso. Lavoreremo comunque con l'obiettivo di continuare a crescere".