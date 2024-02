Edison, nel 2023 EBITDA record di 1,8 miliardi di euro. Alza il dividendo

Edison

(Teleborsa) -, tra le principali società energetiche in Italia e in Europa, ha chiuso l'condi vendita pari a 18.436 milioni di euro da 30.309 milioni di euro del 2022. La riduzione è ascrivibile, in particolare, alla Filiera Attività Gas che ha riportato ricavi in flessione del 47,8% a 12.132 milioni di euro, in conseguenza dell'evoluzione dello scenario prezzi e della contrazione dei volumi di vendita. Stessa dinamica si osserva per la Filiera Energia Elettrica con ricavi in diminuzione del 16,1% a 8.335 milioni di euro, per effetto soprattutto della minor produzione termoelettrica (-9,3%).L'si attesta a 1.808 milioni di euro, registrando una crescita del 71% rispetto al 20221 grazie al forte contributo delle attività rinnovabili e, in particolare, alla ripresa della produzione idroelettrica dopo la forte siccità del 2022. L'è stato di 515 milioni di euro, rispetto all'utile per 151 milioni di euro del 2022, su cui gravava un tax rate pari al 74% per l'effetto dell'applicazione dei decreti "extraprofitti".L'al 31 dicembre 2023 registra un saldo a credito di 160 milioni di euro, rispetto a un debito pari a 477 milioni di euro al 31 dicembre 2022, per effetto principalmente della significativa generazione di cassa dettata dai robusti risultati della gestione operativa.In considerazione dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da un'elevata incertezza economica, geopolitica e da uno scenario prezzi di gas ed elettricità in flessione, Edisonper ilun livello minimo di EBITDA di 1,5 miliardi di euro.I risultati 2023 consentono a Edison di distribuire unche per il 2023 è di 0,105 euro per ciascuna azione di risparmio (0,052 euro nel 2022) e di 0,075 euro per ciascuna azione ordinaria (0,022 euro nel 2022). Il dividendo sarà messo in pagamento mercoledì 24 aprile 2024, con data stacco cedola lunedì 22 aprile 2024 e record date martedì 23 aprile 2024 per entrambe le categorie di azioni.