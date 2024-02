Hasbro paga dazio con la trimestrale

Hasbro

ilfabbricante di giocattoli statunitense

(Teleborsa) - Si muove in perdita, mostrando una flessione del 6,82% sui valori precedenti.Il colosso dei giocattoli del Rhode Island ha chiuso il quarto trimestre con unadi 1,06 miliardi, pari a 7,64 dollari per azione, rispetto al rosso di 128,9 milioni di dollari (93 centesimi per azione) registrato nello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata, l'EPS è peggiorato da 1,31 dollari a 38 centesimi, sotto i 65 centesimi del consensus.Sempre, nei tre mesi, isono crollati del 23,2% annuo a 1,29 miliardi, anche in questo caso inferiori agli 1,34 miliardi stimati dagli analisti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50,28 USD. Rischio di discesa fino a 45,69 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54,87.