UE approva acquisto di Asiana da parte di Korea Air, a determinate condizioni

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione dida parte di, rispettivamente la seconda e la prima compagnia aerea sudcoreana. L'approvazione è subordinata al pieno rispetto dei rimedi offerti da Korea Air, si legge in una nota.La decisione odierna fa seguito ad un'indagine approfondita sulla proposta di acquisizione. La Commissione ha riscontrato che Korea Air e Asiana. Insieme, sarebbero stati di gran lunga il vettore più grande su queste rotte, eliminando un'importante alternativa per i clienti.Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, Korea Air ha offerto le seguenti soluzioni:di Asiana; mettere a disposizione della compagnia aerea rivale T'Way le risorse necessarie per consentirle di avviare operazioni di volo sulle quattro rotte sovrapposte."Il settore aereo è fondamentale per la connettività e occupa un posto significativo nell'economia dei nostri Stati membri - ha commentato, vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza - Questa concentrazione hasotto il profilo della concorrenza sia nei servizi di trasporto aereo di merci che di passeggeri. Tuttavia, Korea Air si è impegnata a cedere l'attività globale di trasporto merci di Asiana a un acquirente idoneo; e alla cessione di attività per facilitare l'ingresso della compagnia aerea rivale T'Way sulle principali rotte passeggeri. Questi rimedi rispondono efficacemente alle nostre preoccupazioni e garantiranno una concorrenza leale e la scelta dei consumatori in questo settore vitale".