In rosso Wall Street: l'inflazione sopra le attese spegne le speranze di tagli ai tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

informatica

Walt Disney

Travelers Company

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Dow

Caterpillar

American Electric Power Company

O'Reilly Automotive

Electronic Arts

Biogen

Marriott International

Sirius XM Radio

Micron Technology

(Teleborsa) -, in flessione dell'1,35% sul; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,37%, terminando la seduta a 4.953 punti. Depresso il(-1,58%); come pure, in rosso l'(-1,29%).Andamento negativo negli States su tutti idell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,96%),(-1,69%) e(-1,56%) sono stati tra i più venduti.Un dato sull'per il mese di gennaio più elevato del previsto ha spinto le vendite, poiché gli investitori temono che lapossa decidere di non tagliare i tassi di interesse così presto come avevano sperato, ovvero nella riunione di marzo. L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,3% a gennaio su base mensile e del 3,1% su base annua (vs attese per +0,2% e +2,9%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,07%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,94%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,73%.(+1,57%),(+1,32%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,17%.In perdita, che scende del 4,87%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,6 Mln barili; preced. 5,52 Mln barili)14:30: Empire State Index (atteso -12,5 punti; preced. -43,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso -8 punti; preced. -10,6 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 218K unità)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,6%).