Bending Spoons, nuovo round. Ora vale 2,55 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha annunciato la chiusura di unda 155 milioni di dollari.si unisce agli investitori esistenti Baillie Gifford, Cox Enterprises, NB Renaissance, NUO Capital e StarTIP (controllata da), si legge in una nota.L'operazione, chela società circadi dollari, contribuirà a sostenere nuove acquisizioni.Fondata nel 2013 e con sede a Milano, l'azienda ha raggiunto oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo attraverso la sua suite di prodotti tecnologici digitali, tra cui(acquistata tra il 2022 e il 2023 ),(acquistata il mese scorso),. Il mese scorso ha anche siglato un accordo per acquisire le attività digitali di Mosaic Group, controllata di software mobile del gruppo statunitense