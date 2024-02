Regno Unito in recessione tecnica. Taglio tassi BoE più probabile

(Teleborsa) - Il Regno Unito è ufficialmente entrato in recessione tecnica: dopo il -0,1% del terzo trimestre 2023, il quarto trimestre dell’anno si è chiuso con un calo del PIL pari al -0,3%, una flessione che indica un'economia in fase di stagnazione persistente."La notizia,, dato l’attuale scenario di inflazione e tassi d’interesse elevati e considerato il rallentamento della crescita che il Regno Unito registra da anni", commentaLa lettura preliminare sul PIL del quarto trimestre del Regno Unito ha evidenziato una contrazione dello 0,3% su base trimestrale, facendo peggio del -0,1% atteso dagli analisti, dopo il -0,1% della rilevazione precedente e spingendo il paese in una recessione tecnica. Su base annua, l’economia britannica ha registrato una flessione dello 0,2%, a fronte del +0,1% previsto dal consensus e del +0,2% del terzo trimestre (rivisto da +0,3%)."L'economia del Regno Unito sta sostanzialmente toccando il fondo, la contrazione della crescita è stata molto lieve nel secondo semestre. Gli indicatori economici più tempestivi indicano un quadro in miglioramento fino alla prima metà del 2024. I gilt hanno registrato un lieve rialzo in risposta ai dati, in quanto, a margine,da parte della Banca d'Inghilterra", spiega