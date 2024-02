BCE, Schnabel: bassa produttività potrebbe rallentare calo inflazione

(Teleborsa) - "Laa medio termine e dei tassi di interesse reali, il che significa che influenza direttamente la conduzione della politica monetaria". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un evento all'European University Institute di Firenze."La crescita della produttività persistentemente bassa, e recentemente addirittura negativa, esacerba gli effetti che l'attuale forte crescita dei salari nominali ha sui costi unitari del lavoro per le imprese - ha spiegato - Ciò aumenta il rischio che le imprese trasferiscano i costi salariali più elevati sui consumatori, il che".In questo contesto, "lafinché non potremo essere certi che l'inflazione tornerà in modo sostenibile al nostro obiettivo a medio termine - ha sottolineato Schnabel - Il recente lungo periodo di elevata inflazione suggerisce che, per evitare di essere costretti ad adottare una politica stop-and-go simile a quella degli anni '70, dobbiamo essere cauti e non modificare prematuramente la nostra posizione politica".Secondo l'economista tedesca, "lesostengono direttamente la politica monetaria nel raggiungimento del suo obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine".