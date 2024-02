Contratto vigilanza privata: raggiunto l’accordo sugli incrementi economici

(Teleborsa) - Nella scorsa notte: dopo il rinnovo del 2023 un ulteriore passo per la crescita professionale e salariale dei lavoratori di questo settore."La firma della scorsa notte - sottolinea– rappresenta sicuramente un passo positivo per le imprese e i lavoratori del settore, finora sotto i riflettori solo per i salari bassi. L’incremento economico, frutto di un’intesa faticosa, ha visto la cooperazione fortemente impegnata perché si trovasse l’accordo in coerenza con la nostra posizione di valorizzazione del buon lavoro. Già nel suo congresso dello scorso anno, poi con il Manifesto del buon lavoro, Legacoop ha messo al centro questi temi; oggi con questo accordo, e con il recente rinnovo del contratto delle cooperative sociali, sta agendo, insieme alle altre parti negoziali, per metterli in pratica"."Questo nostro sforzo -conclude Gamberini- deve essere ora condiviso con tutti gli attori del mercato del lavoro a partire dalle committenze, siano esse private o pubbliche, per garantire tariffe adeguate, che rendano sostenibile l’aumento dei costi".