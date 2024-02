Dal Modello Caivano al Parco Agrisolare: cosa hanno detto Meloni e Lollobrigida in CdM

(Teleborsa) -sono i due temi emersi nel corso deltenutosi ieri, che ha visto al centro le relazioni della Premier Giorgia Meloni sulle politiche per le migrazioni e del Ministro Lollobrigida sulle misure di sostegno alla filiera agricola.In tema di migrazioni, laha ribadito che il governo italiano, anche alla luce dell'avvio del, intende portare avanti unnei confronti dei, in modo da "creare le condizioni perché, tra gli altri, sia tutelato anche il diritto dei popoli del continente africano a non emigrare".La Presidente Meloni ha poi invitato i Ministri ad, aumentando la presenza nelle aree di cooperazione e l'impegno a "con i Paesi frontalieri in tutti gli ambiti di propria competenza, per, attraverso il miglioramento delle competenze dei giovani e la creazione di nuove opportunità di sostentamento"."Tali iniziative - sottolinea - potranno determinare unae la contemporanea progressiva rimozione delle cause che spingono a migrare. Saranno determinanti, a questo scopo, progetti didei Paesi frontalieri, inclusa l’assistenza alle imprese locali e la promozione degli i, e la cooperazione in ambito sanitario.Per Meloni si dovranno anche sviluppare con i Paesi del Mediterraneo allargato e dell'Africa Sub-Sahariana "metodi di lavoro condivisi, che portino ainsieme le, mediante la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei differenti Stati e, laddove necessario, l’aggiornamento delle legislazioni".In occasione del CdM anche ilha svolto una, illustrando quanto emerso dal recentedi categoria in merito alle problematiche del comparto.Lollobrigida ha anche ricordato leper sostenere le imprese nel gestire l’aumento dei costi di produzione e la volatilità del mercato, con una strategia di lungo periodo rivolta alle filiere più deboli o in grado di incidere maggiormente sull’innovazione del comparto. Tra queste, l’istituzione del(300 milioni di euro), del(250 milioni di euro) e del(100 milioni di euro), oltre alladi euro per gli interventi agricoli e un aggiornamento delle relative misure, ora più flessibili e rispondenti alle necessità delle aziende. "Le nuove risorse - ha spiegato - sono, finalizzati a potenziare l’efficienza e a garantire una più equa distribuzione del valore tra le diverse componenti della filiera stessa, nonché, che finanzia impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati agricoli senza consumo di suolo".