Enac: cinque giovani donne pilota ricevono il Premio “Fiorenza de Bernardi”

(Teleborsa) - Ilhanno consegnato oggi, 16 febbraio 2024, il "", per l’anno 2023, a cinque giovani donne pilota. Il premio, giunto alla sua quarta edizione, e` stato istituito dall’Enac nel 2020 con l’obiettivo di celebrare le giovani donne nell’aviazione civile e creare un ponte tra il settore della aviazione e il mondo femminile, valorizzando la cultura aeronautica e il percorso formativo di molte ragazze.L’Enac ha voluto dedicare questo premio alla comandante Fiorenza de Bernardi,, per promuovere modelli di azione ed esperienze che siano da stimolo e di ispirazione per altre donne. Oltre che un tributo alla comandante De Bernardi, il premio intende incoraggiare le giovani donne affinche´ siano sempre piu` protagoniste del settore aeronautico, nella consapevolezza delle straordinarie opportunita` e prospettive professionali che il comparto puo` offrire.In tale ottica, l’evento si collega anche alla giornata internazionale dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza - 11 febbraio - voluta dall’ONU proprio per incentivare l’accesso paritario delle donne nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).Questi i premi assegnati:a Luisa Rizzo, nata nel 2002, la piu` giovane ad aver conseguito, nel 2023, il titolo di Campionessa Mondiale di Drone Racing;a Mariagrazia Cerrotta, nata nel 2003, la piu` giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza PPL(H), Licenza di Pilota privato di elicotteri;a Emily Russomando, nata nel 2006, la piu` giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza PPL(A), Licenza di Pilota privato di velivolo;a Giorgia Peri, nata nel 2006, la piu` giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza SFCL, Licenza di Pilota di Aliante;a Nicole Dusso, nata nel 2005, la piu` giovane ad aver conseguito, nel 2023, la licenza A2 UAS, Licenza di Pilota Remoto (UAS) nella sottocategoria A2.Nel momento della consegna il Presidente e il Direttore Generale hanno colto l’occasione per congratularsi con le giovani donne pilota per i significativi traguardi raggiunti e per esortarle a procedere con impegno e professionalita` nel mondo dell’aviazione, sempre piu` proiettato verso il futuro dell’innovazione tecnologica, della intermodalita` e della sostenibilita`.