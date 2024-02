RedFish, controllata Movinter perfeziona l'acquisto del 75% di Six Italia

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, ha comunicato che la controllata al 96%, storico operatore genovese attivo nella realizzazione di complessi sistemi di protezione al fuoco, insonorizzazione e pavimentazione per le forniture navali e per il mercato dei materiali rotabili, inclusa l'alta velocità. L'operazione era stata annunciata a inizio dicembre 2023.Il closing dell'operazione è avvenuto a fronte di uninteramente corrisposto dalla Movinter alle parti venditrici, finanziato attraverso utilizzo di mezzi propri di RFLTC mediante versamento di un finanziamento soci di 1,9 milioni a favore di Rail Fish (veicolo controllato al 96% da RFLTC che detiene a sua volta il 100% della Movinter) e di quest'ultima in favore di Movinter. Il restante 25% del capitale sociale della Six Italia rimarrà di proprietà di Fabio Raffaghello (15%) e Fortunato Guida (10%).È previsto nell'ambito dell'operazione che si riconosca ai soci venditori unda calcolarsi sui risultati di Six Italia risultanti dal bilancio approvato che si chiuderà al 31 dicembre 2024, sulla base di un multiplo di 1,25x l'EBITDAR incrementale tra il 2023 e il 2024.L'operazione - si legge in una nota - rientra nella strategia diiniziata con l'acquisizione, a fine 2021, di Tesi e portata avanti con l'acquisto del controllo di Movinter nel mese di aprile 2023, con l'obiettivo di ottimizzare l'offerta di assiemi complessi in kit (componenti pre-assemblati per il montaggio) ed il conseguente posizionamento competitivo verso i grandi costruttori mondiali. L'acquisizione di Six Italia da parte di Movinter permetterà a RFLTC di superare 41 milioni di euro di fatturato consolidato proforma alla fine del 2023.Ildi Six Italia è composto da Paolo Pescetto in qualità di Presidente, Fabio Raffaghello in qualità di CEO (confermando la precedente carica), Simone Lo Giudice (già CEO di Movinter) in qualità di Co-CEO, Fortunato Guida in qualità di CEO della BU Navale e Patrizia Astesiano in qualità di Consigliere.