All'aeroporto di Venezia intelligenza artificiale per il clima interno

(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale sbarca all’aeroporto di Venezia per la migliore gestione del clima in aerostazione. Ilha adottato Sybil, creato dal provider di servizi energetici altoatesino Alperia, come sistema di controllo per impianti di climatizzazione che riguarda la qualità dell’aria nei 60.000 metri quadri di superficie all’interno dell’aeroporto e 1 milione di metri cubi di aria trattata ogni ora.Ildel sistema di gestione e controllo consiste nella capacità di percepire il grado di affollamento di ogni area dell’aerostazione, così che nei momenti di picco, agisce comandando il raffrescamento o il riscaldamento, riducendo gli sprechi di energia e garantendo il comfort ambientale., stabilendo un nuovo benchmark in termini di efficienza energetica nel settore aeroportuale", ha dichiarato, società che gestisce dal 1987 l'aeroporto Marco Polo di Venezia e dal 2007 lo scalo di Treviso. Dal 2014 controlla anche gli aeroporti di Verona e Brescia.