Fincantieri, Equita alza target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,50 euro) ilsu, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, confermando la" in vista della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2023 (che saranno diffusi il 7 marzo a mercato chiuso, con conference call l'8 marzo).Alla luce degli ordini annunciati, gli analisti stimano che il quarto trimestre sia stato unche si aspettano in area 1,9 miliardi di euro (flat QoQ) grazie ad un ottimo contributo della divisione Offshore (annunciate 2 posacavi e 2 Support Operations Vessel) in area 600 milioni. L'order intake della divisione Offshore (profilo di pagamenti migliore rispetto al cruise) dovrebbe aver supportato un'nel 4Q portando il debito netto a 2,4 miliardi di euro (meglio di circa 100 milioni rispetto alle precedenti attese) da 2,7 miliardi di euro a fine 9M23."Il recente order intake (e il conseguente atteso miglioramento del debito) e la performance operativa sono elementi supportive per l'equity story ma confermiamo Hold sul titolo data l'", si legge nella ricerca.