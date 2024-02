Goldman Sachs alza target S&P 500 a 5.200 punti

(Teleborsa) -per quest'anno. Gli analisti diper la seconda volta nel giro di due mesi le, indicando undai 5.100 indicati a dicembre, quando la banca d'affari USA aveva rivisto al rialzo il soglia obiettivo da un iniziale 4.700, tenendo conto delle aspettative di inflazione e di tagli dei tassi da parte della Fed.Il nuovo target per l'S&P 500 è stato fissato dal team di analisti di Goldman Sachs, guidati da David Kostin, ad un valore cheed un rialzo dei 2% rospetto alla precedente previsione che era di 5.100 punti., Goldman prevedeva che l’indice S&P 500 avrebbe toccatoentro la fine di quest’anno, ma l'indice ha poiquesto mese di febbraio, costringendo la banca d'affari ad aggiornare le stime, che si collocano ora sui livelli più alti a Wall Street."L’aumento delleè il motore della revisione", ha spiegato Goldman, dopo che i suoi analisti hanno aggiornato le previsioni sugli utili per azionedai 237 USD precedenti eda 250 USD.Le nuove stime di EPS riflettono le aspettative di unaper i settori tecnologico, Information Technology, comunicazione. Un trend sostenuto da cinque delle- Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Meta Platforms - con una stima media di EPS che si colloca a 235 dollari.Gli esperti si aspettano che idi valutazione per l’S&P 500 restino vicini ai livelli attuali"rendendo la crescita degli utili il principale motore per rimanere al rialzo quest’anno".