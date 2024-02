Capital One acquisirà Discover in un'operazione da 35,3 miliardi di dollari

Capital One Financial

Discover Financial Services

(Teleborsa) -hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualein una. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ciascuna azione Discover, che rappresentano un premio del 26,6% sulla base del prezzo di chiusura di Discover di 110,49 dollari il 16 febbraio 2024. Al closing, gli azionisti di Capital One deterranno circa il 60% e gli azionisti di Discover deterranno circa il 40% della società combinata.Discover ha costruito una rete di pagamenti globale cone territori. Anche così, è la più piccola delle quattro reti di pagamento globali con sede negli Stati Uniti. Questa acquisizione aggiunge scala e investimenti, consentendo alla rete Discover di essere più competitiva con i network e società di pagamento più grandi."Sin dai giorni della fondazione di Capital One, abbiamo deciso di costruire una società bancaria e di pagamento basata sulla tecnologia moderna. La nostra acquisizione di Discover rappresenta un'opportunità unica pere per costruire una rete di pagamenti in grado di competere con le più grandi reti e società di pagamento", ha affermato Richard Fairbank, CEO di Capital One.Si prevede che la transazione genereràdi spesa per 1,5 miliardi di dollari nel 2027 (26% delle spese operative di Discover, più il 10% delle spese di marketing di Discover), guidate da funzioni aziendali comuni parzialmente compensate da investimenti mirati nella rete Discover. Inoltre, si prevede che l'acquisizione genererà sinergie di rete per 1,2 miliardi di dollari nel 2027, guidate dall'aggiunta del volume di acquisti di debito Capital One e del volume di acquisti di carte di credito selezionati alla rete Discover."L'operazione con Capital One riunisce due marchi forti con una, consentendo loro di partecipare all'enorme vantaggio della società combinata - ha affermato Michael Rhodes, CEO di Discover - Questo accordo sottolinea la forza della nostra attività ed è una testimonianza del duro lavoro dei dipendenti di Discover. Ci auguriamo un futuro luminoso come parte della famiglia Capital One e di offrire maggiori opportunità ai nostri clienti fedeli".