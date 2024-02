Gruppo BCC Iccrea cede crediti deteriorati per 300 milioni di euro

(Teleborsa) -, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha accettato le offerte vincolanti presentate da diversi investitori per una nuova articolata operazione diinteramente pro-soluto di, rappresentati da sofferenze e UTP, del valore complessivo di circa 300 milioni di euro e originata da oltre 2.500 debitori.La finalizzazione dell'operazione secondo stime gestionali consente di migliorare ulteriormente l', che scende di 30 bps portandosi al 3,6%. Anche l'- grazie ai solidi coverage, stimati al 72% al netto dell'operazione - registra un'ulteriore flessione di 10 bps portandosi all'1,0%, dato inferiore alla media nazionale e fra i migliori fra i gruppi bancari italiani.Inoltre, l'operazione nel suo complesso contribuisce a rafforzare ulteriormente la già solida posizione patrimoniale del Gruppo, con un effetto positivo stimato in circa 7 bps (al 21,1% e il TC ratio al 22,2% al 31.12.23).All'operazione hannoappartenenti al Gruppo BCC Iccrea (71 BCC e la capogruppo BCC Banca Iccrea)."L'operazione conclusa - ha commentatodi BCC Banca Iccrea - anticipando gli obiettivi strategici fissati nel Piano NPL 2023-2025 e collocandoci fra i migliori player nazionali in termini di NPL ratio nettocreditizi. Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato ottenuto insieme alle Banche affiliate, soprattutto se si considera che solo quattro anni fa l'NPL ratio lordo pro-forma del Gruppo era pari al 14,5% e quello netto intorno al 7,5%, valori all'epoca quasi doppi rispetto alla media nazionale dei gruppi bancari significativi".