ASPI, collocati sustainability-linked bond per 1 miliardo di euro

Banco BPM

Barclays

Bank of America

CaixaBank

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo

Morgan Stanley

Société Générale

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato di aver concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni "Sustainability-Linked" per 1 miliardo di euro in due tranche da 500 milioni di euro con scadenza 8 e 12 anni. La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata complessivamente di circa 7 miliardi di euro.I proventi delle emissioni odiernea supporto del piano di ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e green oltre che per finalità societarie generali."A poco più di un anno dalla pubblicazione del Sustainability-linked Financing Framework - ha dichiarato il- con l'emissione di oggi l'ha raggiunto circa 6 miliardi di euro e il rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale (inclusivo delle linee di credito committed disponibili) è pari a circa il 40%, in linea con i nostri obiettivi".L'operazione di collocamento è stataBanca Akros (),, Natixis,