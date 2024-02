Banca Widiba, raccolta commerciale 2023 sfiora 10 miliardi

(Teleborsa) -, banca "phigital" dotata di una piattaforma online e di una rete di consulenza, specializzata nell'offerta di prodotti e servizi per la gestione quotidiana del risparmio e degli investimenti, chiude l'esercizio 2023 con una, in crescita di oltre un miliardo rispetto all'anno precedente. L’incremento si concentra sul risparmio amministrato, pari a 1,82 mld (+848 mln di euro, +87%), in misura più contenuta sul risparmio gestito (+309 mln di euro, +6%), mentre la raccolta diretta è pari a 2,95 mld, con un calo di 132 mln di euro (-4%)."Widiba prosegue nel suo percorso di crescita e vede oramai vicino il traguardo dei 10 miliardi di masse", commenta Marco Marazia, Direttore Generale di Banca Widiba, aggiungendo "il posizionamento del nostro moderno modello di Banca basato su Consulenza Finanziaria e Digitale, oltre all’ampia scalabilità della nostra piattaforma proprietaria, ci hanno sin qui consentito di raggiungere risultati significativi e di guardare al futuro con ancor maggiore determinazione".L'esercizio chiude con ilrispetto ai 9 milioni del 2022 e ROE al 31% dal 6% del 2022"Nel 2024 intensificheremo gli investimenti per la crescita della Rete dei nostri Consulenti finanziari, per la continua ricerca di eccellenza e innovazione per i nostri clienti, sempre fedeli alla nostra primaria vocazione di pionieri del mercato", conclude Marazia.