Finanza.tech, CEO Nicola Occhinegro rafforza quota nella controllante

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilha rilevato lo 0,5% delle quote della, ad oggi titolare del 75% delle azioni della società.A seguito della suddetta operazione, ne deriva una partecipazione della(Nicola Occhinegro e Marilena Bianco) nella società controllante Sursum Corda pari al 93,50%. Le altre quote sono in mano a Giovanni Genua (2,25%), Valentina Genua (2,25%) e Osvaldo Maria Baione (2,00%).