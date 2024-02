Intercos: non abbiamo prove di dati sottratti da sistemi durante cyberattacco

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha fornito uncomunicato il 19 febbraio 2024. La società sta lavorando in modo continuativo per identificare e isolare tutti i sistemi e le workstations infettate. Gli stabilimenti, fino ad oggi, hanno continuato ad operare seguendo un contingency plan.La buona notizia è che i dueutilizzati dalle società del Gruppo Intercos (SAP e AS400), in data odierna, hanno ricominciato progressivamente a funzionare. Successivamente, tutte le loro funzionalità verranno ripristinate in modo ordinato e sicuro per il Gruppo. Le attività saranno progressivamente aumentate non appena si avrà evidenza certa che l'implementazione è completamente sicura. I back-up dei sistemi sono probabilmente puliti, nonostante si stia ancora finalizzando il loro controllo. Si sta, inoltre, pianificando il loro ripristino immediato dopo aver ottenuto server e computer sicuri. Parallelamente, stiamo testando decryptive software."La priorità di Intercos è quella di proteggere la riservatezza dei dati personali e aziendali dei suoi stakeholders - si legge nella nota - Proprio per questo, stiamo valutando molto attentamente - con il supporto dei nostri partner tecnici e legali - qualsiasi possibile impatto sulla sicurezza di tali dati. Anche se non possiamo escluderlo completamente al momento, in base alle informazioni disponibili,".