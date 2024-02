Mercati, Vismara (EQUITA): bene spinta normativa, ma servono iniziative di sistema

EQUITA

(Teleborsa) - "I dati dell'ottava edizione dell'Osservatorio confermano ildei capitali in Italia. La spinta normativa che stiamo vedendo è un primo importante passo ma da solo non basta". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, commentando i numeri dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali , lo studio realizzato dal team di Investment Banking di EQUITA nell'ambito della partnership con l'Università Bocconi volta a promuovere il mercato dei capitali."Per essere davvero competitivi è fondamentale incoraggiare e sostenere iniziative di sistema, che risolvano - o almeno affrontino seriamente - il tema dellain società a media capitalizzazione - ha detto - A questo si aggiunge la necessità di affrontare il tema delche - con le loro attività di ricerca e di intermediazione - concorrono a rendere l'infrastruttura di mercato più trasparente e dunque efficiente, con ovvi benefici per le società quotate in termini di visibilità e raccolta di nuovi capitali a supporto delle strategie e della crescita".