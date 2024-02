Compagnia di San Paolo, Rosanna Ventrella nominata presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio Generale dellaha nominatocome nuova, al posto di Francesco Profumo, e Enrico Filippi come Vicepresidente. Inoltre, ha nominato Enrico Filippi e Alberto Quadro Curzio, già componenti del Consiglio Generale, nel Comitato di Gestione in sostituzione del dimissionario Francesco Profumo e di Alessandro Barberis recentemente scomparso.A seguito della verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei neonominati, il, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 della Compagnia è così composto: Rosanna Ventrella, Presidente; Enrico Filippi, Vicepresidente; Carlo Picco; Alberto Quadro Curzio; Nicoletta Viziano."Ben consapevole della, accetto quello che considero un onore con l'impegno di guidare questa organizzazione in un periodo di transizione in coerenza con i valori e i principi che ci ispirano e che sono illustrati nel nostro statuto - ha detto Ventrella - È mia volontà assicurare in questa fase la continuità dei nostri obiettivi, essere garante che ogni azione contribuisca al bene comune e lo farò con il mio sguardo di genere"."Vivo il senso di responsabilità che accompagna questa carica non solo verso chi mi ha preceduto, ma anche verso tutti coloro che fanno parte di questa istituzione, che ringrazio. Sento come mio compito quello di- ha aggiunto - Come Presidente, mi impegnerò a lavorare in collaborazione con tutti gli enti del territorio, convinta che solo attraverso il dialogo aperto e la cooperazione possiamo affrontare le sfide che ci attendono. Il completamento dei lavori dell'attuale consigliatura e il processo ordinato di formazione degli organi che abbiamo di fronte è premessa fondamentale affinché la Compagnia continui ad essere la risorsa cruciale che è sempre stata per il territorio e le persone".