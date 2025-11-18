Madrid: rosso per Banco Santander

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola
, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,926 Euro con primo supporto visto a 8,833. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,794.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)