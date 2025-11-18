Milano 13:31
Madrid: rosso per Banco Santander

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,926 Euro con primo supporto visto a 8,833. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,794.

