Madrid: rosso per Banco Santander

banca spagnola

Ibex 35

Banco Santander

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,926 Euro con primo supporto visto a 8,833. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,794.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)