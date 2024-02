Talea Group, ricavi 2023 salgono a 136,3 milioni di euro

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha chiuso ilconpari a 136,3 milioni di euro, in aumento del 12,7% rispetto all'esercizio 2022. Nello specifico, l'Area Consumer ha registrato ricavi per 129,9 milioni di euro, in crescita del 12,9%, mentre l'Area Industrial, che include i ricavi verso terzi di Valnan e il fatturato co-marketing, risulta in crescita del 9,3%, con ricavi per 6,5 milioni di euro.Nel 2023, glisono cresciuti del 9% arrivando a 2 milioni e 934 mila rispetto a 2 milioni e 691 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici). Il numero deiè stato pari a 14 milioni e 34 mila, in crescita del 9,3% rispetto ai 12 milioni e 845 mila del 2022."Il 2023 è stato un anno che ci ha visto protagonisti in un importanteindustriale, tra acquisizioni e investimenti", ha commentato l'AD"Nell'ultimo trimestre dell'anno abbiamo volutamenteal fine di consentire alla nostra nuova strategia commerciale di posizionare correttamente il diversificato portfolio di brand che abbiamo oggi in organico, a fronte di una dichiarata volontà dicommerciali dell'area Consumers, di cui auspichiamo l'effettivo beneficio già nel corso del 2024", ha aggiunto.