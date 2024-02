TIM Enterprise e ANCI presentano le città intelligenti del futuro

TIM

(Teleborsa) -hanno presentato oggi a Roma ilnel corso dell’evento "L’Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale", sesta tappa di un progetto già presentato a Milano, Bari, Catania, Napoli e Padova e proseguirà con altri appuntamenti regionali per tutto il 2024.Fra i partecipanti, Presidente ANCI e Sindaco di Bari,, Vice Presidente ANCI,, Coordinatore ANCI Città Metropolitane e Sindaco di Firenze ed, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, che ha illustrato lee sottolineato la focalizzazione di TIM Enterprisein questo settore in forte crescita.L'incontro è servito per illustrare lee le opportunità a disposizione delle amministrazioni locali del Lazio, per averee valorizzare il. La tecnologia al servizio della PA locale, infatti, può accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti e il raggiungimento degliSecondo le stime del, infatti, glicresceranno fino, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari. In particolare, nel periodo ’23-’27, le applicazioni Smart City basate suin Italia contribuiranno acittadino eurbano grazie a una migliore programmazione del trasporto, pubblico e privato, e dei flussi turistici. Le nuovetecnologie consentiranno inoltre una, ad indirizzare l’industria del turismo e ad ottimizzare i servizi per i cittadini."Digitalizzare significa colmare il divario digitale a livello infrastrutturale che caratterizza i nostri comuni e su cui stiamo lavorando, anche grazie ai fondi PNRR e alle sinergie con i partner privati come TIM, ma vuol dire prima di ogni cosa migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini, semplificare e velocizzare la PA locale e contribuire allo sviluppo e alla crescita delle città", ha affermato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, aggiungendo "il percorso che ANCI ha condiviso con TIM ha inteso fornire ai Comuni gli strumenti per consentire agli amministratori pubblici di assumere decisioni efficaci in grado di generare valore e opportunità per i territori"."Le Smart City sono al centro della nostra strategia e offriamo alle Amministrazioni locali le nostre tecnologie e competenze per progettare le città del futuro e raggiungere importanti obiettivi di sviluppo economico, controllo dei costi e processi più efficienti", ha dichiarato, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM, sottolineando "siamo convinti che in pochi anni assisteremo ad un processo di trasformazione importante delle città perché queste adotteranno servizi innovativi che miglioreranno il dialogo con i cittadini, i processi delle amministrazioni, i trasporti e la sicurezza. Questo grazie alle nostre piattaforme digitaliinnovative che integrano Intelligenza Artificiale, IoT, cloud, cybersecurity, connettività 5G e fibra, integrando le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup e del mondo dell'innovazione".Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri,, Vice Presidente ANCI Lazio e Sindaco di Valentano,, Vice Sindaco di Cerveteri e Coordinatrice ANCI Giovani Lazio,, Vice Presidente ANCI Piemonte con deleghe all’Innovazione e Smart Cities,, National Institutional Affairs & Trade Associations di TIM e, CEO Mindicity.