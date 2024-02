Consulenti del lavoro, Duraccio: "Aumenta il tasso di occupazione in Campania"

(Teleborsa) - "Crescono l'economia e l'occupazione in Campania. La nostra ricerca evidenzia risultati incoraggianti e prospettive di crescita. L'andamento del lavoro in Campania è caratterizzato da una buona dinamicità. Sono abbondantemente superati i livelli pre Covid. Il trend di crescita è superiore rispetto alla media italiana anche se leggermente inferiore a quello delle regioni del sud". È quanto ha affermatopresentando ilche si terrà martedì 27 febbraio alle ore 09 al centro congressi Ramada (via Galileo Ferraris, 40)."Tra gli aspetti positivi si evidenzia l'aumento del tasso di occupazione tra i giovani mentre preoccupa il dato sull'occupazione femminile, sempre troppo basso. Analizzando la qualità dell'occupazione – ha aggiunto–, emerge però ancora una eccessiva precarietà e stagionalità. C'è sicuramente tanto ancora da fare ma il quadro generale lascia ben sperare, innanzitutto perché anche i dati economici sono incoraggianti con un PIL regionale in buona crescita ma anche perché la Regione Campania è destinataria di ingenti fondi europei, che tramite il PNRR, potranno supportare lo sviluppo di azioni di politica attiva del lavoro finalizzate ad aumentare l'occupabilità e quindi le competenze necessarie per accompagnare disoccupati e tanti giovani verso il mondo del lavoro. Su questi temi ci confronteremo con i rappresentanti di istituzioni e parti sociali del territorio".All'incontro interverranno, tra gli altri,(assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli),(assessore alle attività produttive e lavoro della Regione Campania),(Unione Industriali di Napoli),(Cgil),(Cisl),(Uil),(Anpal Servizi),(coordinatore della Consulta Cpo),(presidente dell'Ancl Napoli),(presidente dell'Ancl Campania),(presidente Agcdl),(presidente dell'Enpacl),(presidente Fondazione Lavoro),(presidente Ancl),(presidente dell'Angcdl),(coordinatore dell'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Consulenti del Lavoro.Modereranno le sessioni(consulente del lavoro) e(responsabile ufficio studi e Ricerche Fondazione Studi). Nel corso dell'evento ci saranno le premiazioni dei primi tre classificati al Premio Edmondo Duraccio, "Una vita per la Categoria". Le conclusioni saranno affidate apresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.