PNRR, Gentiloni: economia frena, impegnarsi con i Piani

(Teleborsa) - Oggisi terrà una "discussione sulle prospettive della situazione economica, che si basa sulle nostre previsioni invernali.che rallentato in modo molto significativo, ma che noi continuiamo a pensare che avrà una ripresa nella seconda metà dell'anno, e di una economia che ha qualche segnale positivo di rallentamento dell'inflazione (e di tenuta)Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia,al suo arrivo alla riunione a Gand, in Belgio."In questo contesto di una economiacontinuare l'impegno dia, che ha ricevuto circa metà dell'insieme delleNei giorni scorsi, Gentiloni aveva detto che lentare il PIL reale dell'Unione europea fino all'1,4% nel 2026, rispetto a uno scenario privo di NextGenEu". "Questo non considera i effetti benefici delle molte riforme che vengono operati tramite ilgradualmente nel corso degli anni - ha aggiunto - e anche dei decenni".Per il Commissario però piuttosto che prolungarer meglio pensare a