Warner Bros Discovery, ricavi del quarto trimestre in calo a 10,3 miliardi di dollari

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) -, società quotata sul Nasdaq e leader a livello mondiale nel settore dei media e dell'intrattenimento, ha chiuso ildel 2023 conpari a 10.284 milioni di dollari, in calo del 7% al netto dei cambi rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Laè stata di 400 milioni di dollari, inclusi 1.699 milioni di dollari di ammortamenti al lordo delle imposte derivanti da beni immateriali legati all'acquisizione e 75 milioni di dollari di spese di ristrutturazione al lordo delle imposte.Il totale degli abbonati della(che conclude HBO, Max e Discovery Plus) era di 97,7 milioni, inclusi 1,3 milioni di abbonati derivanti dall'acquisizione di BluTV. Escludendo BluTV e TNT Sports Chile, gli abbonati sono aumentati di 0,5 milioni rispetto alla fine del terzo trimestre. L'EBITDA rettificato di DTC è stato di -55 milioni di dollari, con un miglioramento di 162 milioni di dollari anno su anno."Dopo aver rispettato il nostro piano strategico di riposizionamento dell'azienda, ora abbiamo- ha commentato- Abbiamo generato 6,2 miliardi di dollari di free cash flow e ripagato 5,4 miliardi di dollari di debito nel 2023, il che ci porta a una leva netta di 3,9 volte"."Abbiamoche include il lancio di Max nei principali mercati internazionali, una pipeline creativa più solida nei nostri studi cinematografici e televisivi e ulteriori progressi rispetto ai nostri obiettivi finanziari a lungo termine e siamo fiduciosi nella nostra capacità di guidare uno slancio operativo sostenuto e un maggiore valore per gli azionisti", ha aggiunto.