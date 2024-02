Auto, mercato usato chiude il 2023 in crescita: 5 milioni di trasferimenti di proprietà (+8,6%)

(Teleborsa) - Il mercato delle(con dati in attesa di consolidamento) chiude il 2023 in crescita dell’8,6% a 5.009.362 trasferimenti di proprietà rispetto ai 4.614.244 del 2022, ma in calo del 10,7% sul 2019. Iaumentano del 7,1% e le minivolture del 10,6%. Il mese di dicembre contribuisce con la 13^ crescita consecutiva, seppur in deciso ridimensionamento: +0,6% con 412.971 passaggi, verso i 410.384 di dicembre 2022, per il calo dei trasferimenti netti. È quanto emerge da un'analisi diNell’intero 2023 ilconferma la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, con il 47,5% (al 46,7% in dicembre); al secondo posto il motore aal 39,0% (-1,3 p.p., al 38,4% in dicembre). Le ibride occupano la terza posizione con il 5,4% nell’anno e 6,6% nel mese, segue il(al 4,5% nel 2023 e 4,6% in dicembre). Il metano si posiziona al 2,4%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure () e plug-in coprono rispettivamente una quota dello 0,5% e 0,6%.Si ridimensionano in quota gli scambi trache chiudono il 2023 al 56,9% di tutti i passaggi di proprietà (57,1% in dicembre). In recupero al 38,9% quelli da operatore a cliente finale (38,1% nel mese). In crescita quelli provenienti da(3,0%), sostanzialmente stabili quelli provenienti dal(1,1% complessivo).Sul mercato italiano nell’intero 2023 sono state acquistate complessivamente(per un totale di 4.445.403 autovetture, a +11,1% rispetto allo stesso periodo 2022), con un rapporto in leggero calo: per ogni auto nuova ne sono state acquistate 1,8 usate (verso le 2,0 dell’anno 2022).