Directa Plus, accordo per raggiungere partecipazione quasi totalitaria in Setcar

Directa Plus

(Teleborsa) -, società italiana quotata sull'AIM di Londra e fornitore leader di prodotti a base di nanopiastrine di grafene per l'utilizzo nei mercati consumer e industrial, ha siglato un, società controllata del gruppo nel settore dei servizi ambientali, che ne. L'obiettivo è assumere un maggior controllo nella filiera delle bonifiche ambientali ed estrarre maggior valore dalla tecnologia Grafysorber, si legge in una nota.A seguito del completamento dell'Acquisizione, GVC Investment Company rimarrà un azionista di minoranza. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato, al pagamento di une all'approvazione di alcune delibere da parte degli azionisti di Setcar in occasione dell'assemblea degli azionisti prevista per aprile 2024. Il corrispettivo è strutturato come un pagamento immediato di 0,5 milioni di euro, che è stato pagato con le risorse di cassa esistenti, e un ulteriore pagamento di 1,0 milioni di euro, che è dovuto prima del 30 marzo 2024.Al fine di preservare la propria posizione di capitale circolante, sfruttando al contempo l'opportunità rappresentata dall'acquisizione, Directa Plus èal fine di concordare, non diluitive, esclusivamente per finanziare la seconda tranche dell'acquisizione.Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Setcar ha registrato unIFRS non sottoposto a revisione contabile di 7,66 milioni di euro, undi 0,35 milioni di euro e un patrimonio netto di 2,7 milioni di euro."Questa acquisizione rappresenta un’ottima opportunità per Directa Plus di assumere un ulteriore controllo della filiera ambientale e di cogliere il massimo valore dall'offerta commerciale resa possibile dalla nostra tecnologia Grafysorber - commentadi Directa Plus - Setcar si trova a Braila (Romania), una località ad alto potenziale in quanto a soli 10 km dal confine con l'Ucraina, sul fiume Danubio. Braila ha un porto fluviale ed è una zona franca. Riteniamo che Braila sarà una porta d'ingresso per l'imminente ricostruzione dell'Ucraina e che questa acquisizione accelererà i nostri progressi per acquisire una quota maggiore del significativo mercato ambientale globale da un'area altamente strategica".