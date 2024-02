OMA, finanziamento per 3,4 milioni di euro da Azimut Direct

Gruppo Azimut

(Teleborsa) -(Officine Meccaniche Aeronautiche), storica azienda italiana operativa nel mercato aerospaziale internazionale, ha ottenutodiretto grazie ad, fintech company delL'operazione, della durata di 60 mesi, e` finalizzata aper l'approvvigionamento di materiali e componentistica, in virtù del significativo portafoglio ordini programmati per il triennio 2024-2027. Inoltre, OMA continua ad investire in ricerca per progettare e implementare soluzioni innovative."OMA è una realtà aziendale in forte crescita, lo dimostra l'acquisizione di nuove importanti commesse nell'ultimo anno, che ha generato un significativo aumento del portafoglio ordini per il triennio 2024-2027 - ha detto- Questo finanziamento da 3,4 milioni di euro ottenuto con Azimut Direct ci consentirà di assicurare i piani di sviluppo futuri, investendo in progetti di ricerca e nell'acquisizione dei sistemi di produzione tecnologicamente più avanzati per soddisfare un così significativo numero di ordini"."Siamo orgogliosi di aver potuto supportare OMA, un'eccellenza globale del settore aerospaziale, che punta sull'innovazione per continuare il proprio percorso di efficientamento industriale, internazionalizzazione e sviluppo di prodotti ad alto tasso di tecnologia - commenta- sostenere imprese virtuose che collaborano con le istituzioni e che possono essere realmente utili al progresso della società è per noi, come Gruppo Azimut, un punto focale".