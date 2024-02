Ue, Banche: adottato regolamento su bonifici istantanei in euro

(Teleborsa) - Il Consiglio UE ha adottato definitivamente, oggi a Bruxelles, il(pagabili entro 10 secondi), senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari,).Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, ma la tempistica dell'attuazione delle sue disposizioni è più complicata: nell'Eurozona, tutti i detentori di un conto bancario potranno ricevere i pagamenti istantanei entro nove mesi dall'entrata in vigore, ma dovranno aspettare 18 mesi per essere certi di poter inviare i pagamenti alle stesse condizioni; negli altri paesi dello Spazio economico europeo, che necessitano di più tempo per adattarsi, ricevere i bonifici istantanei in euro senza sovrapprezzo sarà possibile per tutti gli utenti entro 33 mesi, mentre ci vorranno 39 mesi per essere sicuri do poter inviare questi pagamenti.entro dieci secondi, in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori dell'orario lavorativo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, non solo all'interno dello stesso paese ma anche in qualsiasi altro Stato membro dell'Ue e dello Spazio economico europeo.Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro applicando delle commissioni (se presenti) che non dovranno essere superiori a quelle applicate ai bonifici standard.