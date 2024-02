IGD, risultato netto ricorrente 2023 in calo ma sopra la guidance

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 119,6 milioni di euro (+4,9% vs 2022; +7,1% like-for-like),pari a 108,2 milioni di euro (+4,6% vs 2022), EBITDA margin 72,1% (+50 bps vs 2022) epari a 55,4 milioni di euro, in decremento del 17,5% rispetto al 2022 per effetto dei maggiori oneri finanziari ma superiore alla guidance comunicata al mercato lo scorso 14 novembre che prevedeva un FFO a fine anno pari a circa 53 milioni di euro."Il 2023 ci offre un risultato molto chiaro, profondamente condizionato dal contesto esterno con cui ci siamo dovuti misurare - ha dichiarato l'- L'attenta politica commerciale e di gestione del patrimonio immobiliare ha permesso di conseguire ulteriori miglioramenti delle metriche operative, che si accompagnano a un"."D'altro canto, la politica monetaria di incremento dei tassi di interesse ha avuto delle ripercussioni rilevanti sul costo della raccolta e sulle valutazioni immobiliari - ha aggiunto - Avere rifinanziato con successo nel 2023 circa 650 milioni di euro di debito in questo contesto è un risultato concreto e significativo, come peraltro riscontrato nei giudizi delle agenzie di rating. IGD ha orae minimizzarne il costo".