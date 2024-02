Marzocchi Pompe acquista un nuovo stabilimento

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevateprestazioni, ha compiuto un altro passo del proprio piano strategico di allargamento del complesso di Zola Predosa, finalizzando l’acquisto di uno nuovo stabilimento di 2.500 mq, dei quali 1.000 coperti, adiacente a quello attualmente in uso, per un importo di 1.050.000 di euro e situato nello stesso complesso industriale nel quale l’azienda aveva acquisito altri due immobili ad ottobre 2022 e luglio 2023.L’acquisto del nuovo stabilimento consentirà a Marzocchi Pompe. Innanzitutto, da un punto di vista logistico, la nuova struttura permetterà di riunire in un unico polo tutto il magazzino dei componenti che servono all’azienda per produrre i suoi oltre 20.000 codici attivi di prodotto finito, rendendo decisamente più snelle ed efficienti le operazioni di alimentazione dei reparti produttivi. In secondo luogo, la ristrutturazione di questo immobile, comprensiva di un’estensione dell’impianto fotovoltaico già in essere, avrà poi un effetto positivo dal punto di vista dell’impatto ambientale, facendo quindi proseguire il cammino aziendale verso l’autosufficienza energetica.