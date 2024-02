Portobello, nuove partecipazioni significative dopo l'aumento di capitale

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha comunicatodopo la sottoscrizione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri). Il flottante si assesta al 43,75%.In particolare, il socioha comunicato la riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia del 15,00%. Pertanto, a parità di azioni possedute pari a 704.620, la percentuale di capitale sociale detenuta dal socio Simone Prete passa dal 15,14% alIl socioha comunicato la riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia del 10%. Pertanto, a parità di azioni possedute pari a n. 518.120, la percentuale di capitale sociale detenuta dal socio Pietro Peligra passa dal 11,13% alPortobello ha anche reso noto che alsottoscritto in data 11 dicembre 2023 dai soci Expandi S.r.l., Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (in proprio e per conto di MATILDE S.a.s. di Mabe S.r.l. Semplificata & C.) risultano ad oggi complessivamente conferite 2.381.392 azioni Portobello rappresentative del 44,80% del capitale sociale.