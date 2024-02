Rifiuti, Parlamento europeo vieta esportazione di rifiuti di plastica UE verso paesi non OCSE

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove misure UE di controllo per le. Con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 33 astensioni, i deputati hanno approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio che mira a proteggere più efficacemente l'ambiente e la salute umana, contribuendo nel contempo agli obiettivi dell'economia circolare dell'UE e dell'inquinamento zero.Le norme per l'esportazione di rifiuti dall'UE verso paesi terzi saranno più severe. Ledi rifiuti di plastica verso paesi non appartenenti all'OCSE saranno vietate entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del regolamento, mentre quelle verso i paesi dell'OCSE saranno soggette a condizioni più rigorose.All'interno dell'UE, lo scambio die dati sulledi rifiuti sarà digitalizzato, attraverso un hub elettronico centrale, per migliorare la comunicazione e la trasparenza. I rifiuti di spedizione destinati ad essere smaltiti in un altro paese dell'UE saranno consentiti solo in circostanze eccezionali. La nuovaistituisce inoltre un gruppo di lavoro per migliorare la cooperazione tra i Paesi dell'UE sulla prevenzione delle spedizioni illegali.