Ryanair: nuovi aerei in ritardo, rincari in arrivo

(Teleborsa) - Possibili cattive notizie per quanti, in vista dell'ormai prossima stagione estiva, stanno progettando un viaggio: i biglietti di Ryanair, infatti, potrebbero costare train più a causa del ritardo nelle consegne di nuovi aerei da parte di. Ad anticipare il possibile scenario è lo stesso dall’amministratore delegato del gruppo irlandese, Michaelsecondo cui il ritardo "ridurrà la capacità di Ryanair di offrire posti a bordo".Per marzo era attesa la consegna di 57ma saranno invece tra iuesto potrebbe significare, tradotto in numero, che Ryanair potrebbe trasportare solo 200 milioni di passeggeri per l’anno finanziario che inizia aprecedentemente calcolati.: “Anche la nostra crescita sarà limitata e questo porterà a un ambiente tariffario più elevato in Europa quest’estate in generale”, ha affermato. “Le nostre tariffe medie nell’estate 2023 sono aumentate del 17%O’Leary.“Stiamo comunicando ai clienti che alcuni programmi di consegna potrebbero cambiare poiché ci prendiamo il tempo necessario per assicurarci che ogni aereo che consegniamo sia di alta qualità e soddisfi tutti i requisiti normativi e dei clienti”, ha dichiarato Boeing. “Siamo profondamente dispiaciuti per l’impatto che questo sta avendo sul nostro stimato cliente Ryanair