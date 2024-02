Wall Street cauta guarda a dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 39.069 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.070 punti. Sulla parità il(-0,02%); leggermente negativo l'(-0,47%).Investitori impegnati a ragionare sugli utili trimestrali in arrivo dalle aziende americane, in attesa di altri spunti. In particolare, l'attenzione è rivolta ai dati chiave sull'inflazione in calendario questa settimana.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,10%),(-2,09%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+2,59%),(+1,85%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Al top tra i, si posizionano(+7,33%),(+4,54%),(+3,97%) e(+3,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,50%.Sensibili perdite per, in calo del 4,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4,7%; preced. 0%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6%; preced. 5,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 114,8 punti; preced. 114,8 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. 4,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,51 Mln barili).