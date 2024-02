Avvera (Credem), utile 2023 in aumento a 12,5 milioni (+7%)

Credem

(Teleborsa) -, società del Gruppo, attiva nei mutui e credito al consumo operativa da luglio 2019, raggiunge nel 2023 un utile netto di 12,5 milioni di euro, in aumento rispetto agli 11,7 milioni di euro dell’anno scorso (+7% a/a), "nonostante il forte aumento dei tassi di mercato e dei conseguenti costi di approvvigionamento del funding necessario per sostenere le erogazioni, che Avvera ha deciso di perseguire nonostante la forte variabilità del mercato per essere a fianco della propria clientela".L’ammontare complessivo deierogati ed intermediati dalla società nel 2023 ha raggiunto quota 2,1 miliardi di euro, +25% rispetto a 1,7 miliardi di euro al 2022 ed i premi assicurativi collocati si sono attestati a 34 milioni di euro (+59% rispetto ai 21 milioni di euro di fine 2022). Nel 2023, inoltre, la società ha raggiunto, dato in crescita del 36% rispetto al 2022. Anche ilpresenta un posizionamento distintivo rispetto al mercato, attestandosi a 0,76%, in aumento rispetto a fine 2022 (+11bps), guidato da una progressiva maggiore anzianità del portafoglio.Nell'ambito deiAvvera chiude il 2023 con 787 milioni di euro di nuove operazioni intermediate (+13% a/a)L’area deifinalizzati ha raggiunto circa 624 milioni di euro di finanziamenti erogati (+62% a/a) e porta Avvera ad incrementare la propria quota di mercato fino al 7,4% del valore delle operazioni del comparto italiano credito al consumo nel segmento automotive (+2,7% vs dato 2022);Il canale specializzato neitramite cessione del quinto dello stipendio e della pensione raggiunge i 474 milioni di euro in termini di montante, stabile rispetto all’esercizio precedente (-3% a/a);La produzione complessiva dei Prestiti Personali si attesta a 189 milioni di euro erogati (+113% a/a) con un contributo di 175 milioni derivanti dagli accordi commerciali con banche partner per la distribuzione dei prestiti personali della Società;a seguito del continuo aumento dei tassi di mercato", ha dichiarato. “Sono contento dei risultati ottenuti in termini di crescita delle quote di mercato su tutte le linee di business a testimonianza della bontà del nostro business model., ma abbiamo ragionato in maniera corretta e proiettato le nostre ambizioni e idee nel futuro”, ha aggiunto Montanari, “Il lancio sul mercato del prestito digitale e l’imminente lancio di SplittyPay by Avvera, prodotto di BNPL fortemente voluto dalla società, confermano la nostra volontà di continuare a investire sulla digitalizzazione di processi e prodotti per garantire quante più soluzioni possibili per le esigenze delle famiglie", prosegue Montanari. "Infine, ma non per importanza, il percorso che Avvera ha fatto nell’ultimo anno verso una ri-organizzazione teal è sintomo di una predisposizione al cambiamento importante nel mondo in cui viviamo. Velocità, fluidità, progresso, sono certo dei fari per il divenire ma devono sempre essere accompagnati da talento e professionalità. Questa trasformazione ci permetterà di valorizzare ancora di più le competenze, facilitando il lavoro di squadra e migliorando processi e progetti".Finalizzata l’acquisizione del ramo d’azienda Splittypay grazie alla quale Avvera entra ufficialmente nel mercato del Buy Now Pay Later (BNPL) col prodotto Splittypay by Avvera. Il servizio è disponibile per importi da 200€ a 2.000€ (in quattro rate), l’obiettivo è arrivare entro la fine del 2024 a 12 rate di durata e ad un importo massimo di 3.500 euro mantenendo inalterata la user experience del cliente.