BCC Iccrea colloca bond da 500 milioni, ordini oltre 5 miliardi

(Teleborsa) -ha concluso ieri con successo il collocamento di un nuovo Covered Bondper un ammontare di 500 milioni di euro ea valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.L’emissione ha ricevuto, da circa 140 investitori istituzionali a livello globale e ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (31%), Regno Unito e Irlanda (20%), Germania e Austria (17%), Paesi Nordici (10%), Paesi Iberici (9%), Francia (5%), Asia (3%) e altro (5%). In termini di tipologia di investitori il 46% è stato allocato a banche, il 41% a fondi ed il 12% a istituzioni e banche centrali.Lada parte degli investitori ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid-swap +80 bps, con una riduzione di 12 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.Si tratta della(Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza Marzo 2032.Le obbligazioni, emesse a valere sul “Euro 10,000,000,000 Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) Programme unconditionally and irrevocably guaranteed as to payment of interest and principal by Iccrea Covered Bond S.r.l.” sono ECB Eligible e LCR Level 1.Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Citi, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Nord/LB e Raiffesein Bank International