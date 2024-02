Educazione finanziaria, FEduF "DDL Capitali buona notizia"

(Teleborsa) - "L’approvazione del Ddl Capitali da parte del Senato è una buona notizia per chi, come noi, opera da anni a fianco degli insegnanti per portare le competenze di cittadinanza economica nelle scuole italiane, di tutti i gradi e su tutto il territorio nazionale. Ad oggi la nostra azione ha coinvolto direttamente oltre 250.000 studenti e studentesse, ma le richieste di partecipazione ai programmi da parte delle scuole cresce in modo esponenziale, con un aumento continuo che riscontriamo di giorno in giorno", così ha commentato, soggetto non profit costituito dall’ABI nel 2014.Per missione statutaria e in una logica di sussidiarietà orizzontale votata all’utilità sociale,. Dal solo inizio dell’anno scolastico, FEduF ha già tenuto, tutte condotte da un esperto della Fondazione, caratteristica dell’attività è infatti la presenza fisica in classe (o nelle aule virtuali) al fianco degli insegnanti - per i quali affrontare la materia non è cosa da poco - coinvolti 1107 insegnanti coinvolti e 29.314 studenti (Periodo di riferimento 10 settembre 2023 – 28 febbraio 2024).Tanti gli argomenti che FEduF propone alle scuole, in base al grado scolastico, dai temi di base come la relazione con il denaro, la paghetta, i pagamenti elettronici, il risparmio, la pianificazione finanziaria e previdenziale per il futuro, a quelli più trasversali come la lotta agli stereotipi e alle differenze di genere in economia, il rapporto tra economia e sostenibilità, stili di consumo e di spesa responsabili, la finanza etica, nuovi modelli economici e di impresa ispirati al bene comune.Per la FEduF l’ancoraggio dell’educazione finanziaria agli articoli 3 e 47 della Costituzione rimanda al tema di diritti, della libertà e della legalità, collocando a pieno titolo nell’Educazione civica questa nuova competenza indispensabile al bagaglio culturale di ogni cittadino. La consapevolezza è infatti, nella visione della FEduF, il punto di partenza – per giovani e adulti – sul quale costruire la conoscenza più verticale degli strumenti per la gestione del denaro e rafforzare la capacità di fare le scelte giuste.FEduF esprime unche nel tempo si sono adoperate per mettere al centro questo tema per favorire la crescita della cultura economica degli italiani.